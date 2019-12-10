「北區健保天團」到平鎮區文化國小演出。（健保署提供／邱立雅桃園傳真）

健保署今年10月起啟動「健保校園巡迴宣導列車」，10日由健保署北區業務組同仁組成的「北區健保天團」，前往桃園市平鎮區文化國小，以健保短劇的情境演出，落實健保教育向下扎根工作。

北區健保天團至文化國小演出情境短劇，從阿嬤被撞倒送醫帶出「分級醫療制度」及下載「健康存摺」APP的重要性。活潑的主角「呼嚕嚕」一出場時，台下就笑聲連連，聽到媽媽說阿嬤住院時，學童們則眉頭深鎖，當老師教導健康存摺如何下載時則聚精會神聆聽、對劇後的有奬徵答更是踴躍搶答熱情參與，學童情緒完全被演出者牢牢抓住。

健保署長李伯璋表示，「健保校園巡迴宣導列車」參與演出者全數由健保署同仁來擔綱，未來健保署的校園巡迴宣導列車將持續向前行，預計明年6月在全台完成100場巡演，達到健保教育向下札根的願景。

文化國小校長鄭惠欽表示，文化國小也是桃園市藝術人文重點學校，藝術涵人文的辦學特色成為學校的傳統，深獲家長、社區民眾的認同，學校辦學理念首重找出孩子的亮點，讓他們盡情發光。

(中時 )