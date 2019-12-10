大陸國家衛健委近日對外發佈《空氣污染（霾）人群健康防護指南》建議，包括幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，均應配置空氣淨化器。

《空氣污染（霾）人群健康防護指南》強調，幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，建議配置空氣淨化器，儘量降低PM2.5濃度。條件許可下，可採用新風系統裝置引入新鮮空氣，防止二氧化碳濃度過高。重度霧霾天氣時，幼稚園、學校應當暫停室外集體活動，並儘量避免室內運動。

(旺報 )