陸官方建議中小學及幼稚園配置空氣淨化器 20:412019/12/10 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家衛健委建議，中小學及幼稚園配置空氣淨化器。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委近日對外發佈《空氣污染（霾）人群健康防護指南》建議，包括幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，均應配置空氣淨化器。 《空氣污染（霾）人群健康防護指南》強調，幼稚園、中小學校、辦公室、室內健身場所等室內場所，建議配置空氣淨化器，儘量降低PM2.5濃度。條件許可下，可採用新風系統裝置引入新鮮空氣，防止二氧化碳濃度過高。重度霧霾天氣時，幼稚園、學校應當暫停室外集體活動，並儘量避免室內運動。 (旺報 ) #空氣 #室內 #幼稚園 #場所 #淨化器 也許您會感興趣 推薦閱讀 日立冷氣 蟬聯31屆理想品牌冠軍 04:102019/12/06 投資理財 日本學校開始廢「全勤獎」 10:362019/12/06 國際 拿冠軍卻無場地訓練 南市射委會求增設室內空氣槍射擊場 11:572019/12/06 生活 議員批中火淪政治提款機 盧態度強硬：要護航請便 15:192019/12/06 生活 雨停了但更冷！氣象局：明氣溫下探11度 22:102019/12/06 生活 解決德里空污 印度政府估安裝213座除霾塔 17:382019/12/07 國際 台灣懸浮微粒濃度已有改善 環保署持續檢討 16:002019/12/09 財經 訊舟EDIMAX空氣品質完全解決方案 連4年獲獎 16:252019/12/09 財經 明冷空氣南下 賴忠瑋：下半天這地區轉雨 07:452019/12/10 生活 燒炭取暖 外籍移工頭暈嘔吐送醫 15:212019/12/10 社會 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 新書《中共間諜活動》 爆9年前美中情報戰秘辛 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 美緊盯太平洋島國外交動態 防台再失邦交 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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