透過區塊鏈技術，提升金融交易的效率與安全，是全球證交所的最大心願，澳洲交易所率先自行研發相關系統，德意志交易所12月上旬也透過Corda區塊鏈技術，完成HQLAx證券借貸平臺上的第一筆交易。

參與此次創新作法的金融業者，包括德國商業銀行、瑞士信貸和瑞士銀行，運用瑞士銀行和德國商業銀行之間的一藍子公司債券和一籃子德國政府債券的交換，這兩家銀行都以歐洲清算系統Clearstream Banking作為保管人。

讓交易者把自有的金融部位，在彼此文件格式相通的平台上逕自交換，屬於交換擁有權／所有權，可以繞過每筆交易都回到金融商品發原行機構的流程，除了節省作業時間，也能減少可能的換匯成本、價格錯置。

瑞士銀行與瑞士信貸此次之間進行跨保管人互換，Clearstream Banking內的公司債券和Euroclear Bank內的德國政府債券交換其擁有權，無需在擔保代理人之間進行實體證券轉移，擁有權的紀錄更改也在HQLAx的數位擔保品登記完成。

(工商 )