看好台積電不捨賣，新光金控出現今年首次單月虧損。新光金10日公告，11月單月稅後虧損1.7億元，累計前11月稅後獲利191.16億元，每股盈餘1.55元，新光金財務長徐順鋆表示，每年11月與12月都是新光人壽的保險月，即業績會大幅成長，初年度成本也會增加，但因為沒有實現大量資本利得，因此新壽11月稅後虧損8.24億元。
徐順鋆表示，新壽投資許多台積電、電信股等，都是為了收取長期現金股利，且台積電目前情勢看好，「捨不得賣」，因此無法以實現資本利得來支應大量的保單初年度成本，才會出現虧損，這種情況每年11月與12月大多如此。
新光金合併淨值到11月底亦達1,981.95億元，每股淨值15.68元，亦有逐步提升；且新光金前11月稅後賺191.16億元，比去年同期成長48.68％。
徐順鋆亦表示，新壽11月增提外匯價格變動準備金5千萬元，同時淨值也上升到1,186億元，淨值／資產比也拉高到4.06％，相關指標明顯改善。
新壽11月新契約保費高達141億元，今年策略是大量販售外幣保單，前11月已銷售716.85億元，比去年同期成長35.5％，占其新契約保費的68.5％，有助降低避險壓力。
且新壽經常性收益亦持續成長，9月底是4.15％，11月再提高到4.16％，徐順鋆表示，目前各家壽險公司都在比經常性收益，因此也不能大賣債券，以免經常性收益率往下掉。
(工商 )
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