邵翔（左）與小蠻在《男盜女很賊》中，因為一筆贜款，上演搞笑黑吃黑戲碼。（緯來提供）

近年台灣社會新聞常見詐騙案與暴力討債，緯來全新自製電影《男盜女很賊》即以這兩種類型犯罪，拚湊出一段「黑吃黑」的輕鬆喜劇。今天（12月10日）舉行開鏡典禮。

該劇由朱峰、王奇共同執導，王奇編劇，邵翔、小蠻、阿喜、王為、邱逸峰、張銘杰、陳幼芳共同主演。穩定交往7年的邵翔、小蠻首次一起合作演戲，卻上演歡喜冤家的戲碼，前者的角色是討債的黑道、後者的角色是專門乾洗騙財的女騙子，為了一筆贓款，一群不同領域的平凡人展開爾虞我詐的系列計中計，趣事不斷。

和女友首次同台，邵翔開心說：「為了融入角色，回家要保持距離，而且我是演一個單身耶。」他在片中耍帥賣肉，還得展現撩妹功力，自信表示：「撩妹我最會，渾身的勇氣都靠這招訓練出來……可惜總被打槍破功，從沒成功過。」

《男盜女很賊》雖然是黑道與女騙子的鬥智戲碼，不過2位導演都希望觀眾從中看到不同的內涵。導演朱峰是第一次執導黑道喜劇：「怎麼從這荒謬故事情節當中，把反差做大，越嚴肅的情緒瞬間崩壞，產生的幽默感會更強大，透過這故事也想傳達世界上沒有純粹的壞人」。

另一位導演王奇也說：「這裡面故事主角都是社會負面的形象，討債、詐騙都不是正當職業的人，但從在這些小人物身上，或多或少看到我們自己的元素，文質彬彬的外表下可能有另外一個小奸小惡小心機存在，每個人都有身不由己的背後原因。」

(旺報 )