埔里鎮公所為重振埔里花都美譽，搭配2019埔里花卉秋季展，並宣傳埔里嘉年華活動，鎮長廖志城特別選購2萬盆草花，將贈送給埔里鎮民，今10日廖鎮長和台灣小姐高曼容並沿街贈送埔里草花，讓民眾收到都歡欣不已。
埔里鎮長廖志城表示，要分送給鎮民草花，除了配合花卉嘉年華活動，主要還是希望各家戶都有花卉植栽，讓遊客來到埔里，均可感受埔里山城不同的氛圍。而且這些草花除了美觀，種植的土壤和包材都採用環保材質，為環境盡份心力。
埔里鎮公所也指出，「南投花卉嘉年華．魅力森巴FUN埔里踩街」已邁入第10年活動，今年將從12月14日下午13時在埔里鎮中山路二段封街熱鬧登場，活動持續至下午18時，下午3時起發送環保草花，每人限2盆，為提倡環保，請自行攜帶容器裝盛。
另花卉嘉年華踩街，於傍晚17時至18時舉辦玩具聖誕樹點燈儀式，廖鎮長也期待全鎮鄉親都能共同參與，玩具聖誕樹將展出1個月，也希這樣的亮點與精神，能在每年聖誕節前夕感染整個台灣之心，讓小鎮的氣氛更美好。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。