▲埔里鎮長廖志城為宣傳花卉嘉年華活動，今天先沿街分送草花至各家戶。（楊樹煌攝）

埔里鎮公所為重振埔里花都美譽，搭配2019埔里花卉秋季展，並宣傳埔里嘉年華活動，鎮長廖志城特別選購2萬盆草花，將贈送給埔里鎮民，今10日廖鎮長和台灣小姐高曼容並沿街贈送埔里草花，讓民眾收到都歡欣不已。

埔里鎮長廖志城表示，要分送給鎮民草花，除了配合花卉嘉年華活動，主要還是希望各家戶都有花卉植栽，讓遊客來到埔里，均可感受埔里山城不同的氛圍。而且這些草花除了美觀，種植的土壤和包材都採用環保材質，為環境盡份心力。

埔里鎮公所也指出，「南投花卉嘉年華．魅力森巴FUN埔里踩街」已邁入第10年活動，今年將從12月14日下午13時在埔里鎮中山路二段封街熱鬧登場，活動持續至下午18時，下午3時起發送環保草花，每人限2盆，為提倡環保，請自行攜帶容器裝盛。

另花卉嘉年華踩街，於傍晚17時至18時舉辦玩具聖誕樹點燈儀式，廖鎮長也期待全鎮鄉親都能共同參與，玩具聖誕樹將展出1個月，也希這樣的亮點與精神，能在每年聖誕節前夕感染整個台灣之心，讓小鎮的氣氛更美好。

(中時 )