台中市清水區9日發生救護車交通事故，台中市消防局救護車行經三美路南行時，此時，李男駕駛小貨車於臨港路綠燈西行，聽到鳴笛聲後欲路口停下欲禮讓救護車，不慎遭後方曳引車追撞，小貨車被撞後往前推撞救護車，再碰撞林男駕駛的機車，造成林受傷送醫，4方駕駛皆無酒駕，正確肇事原因待警方釐清。

清水警分局呼籲用路人行經重要十字路口，務必減速慢行禮讓救護車通行，避免重大交通事故發生。

(中時 )