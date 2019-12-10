小貨車欲禮讓救護車 結果4車連環撞 19:292019/12/10 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車被追撞後，不慎推撞機車致騎士受傷。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市清水區9日發生救護車交通事故，台中市消防局救護車行經三美路南行時，此時，李男駕駛小貨車於臨港路綠燈西行，聽到鳴笛聲後欲路口停下欲禮讓救護車，不慎遭後方曳引車追撞，小貨車被撞後往前推撞救護車，再碰撞林男駕駛的機車，造成林受傷送醫，4方駕駛皆無酒駕，正確肇事原因待警方釐清。 清水警分局呼籲用路人行經重要十字路口，務必減速慢行禮讓救護車通行，避免重大交通事故發生。 (中時 ) #救護車 #駕駛 #小貨車 #交通 #事故連環撞 #車禍 #禮讓救護車 #十字路口 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 空前的戰略選擇十字路口 04:102019/12/06 時論廣場 陸媒《環時》社評：陸美關係 處在前所未有的十字路口 12:012019/12/06 兩岸 韓台中市競選總部13日成立大會 盧秀燕出任主委 12:212019/12/06 政治 台中市大里區內新國小的校慶運動會很不一樣 13:082019/12/08 生活 台中市議會發生玻璃龜裂 幸當時窗下無人 13:072019/12/09 生活 市議員批公車補貼年年增加 盧秀燕：補助經濟弱勢、拉平城鄉差距 18:292019/12/09 生活 禁用免洗餐具公告漏台中市 盧秀燕：明年元旦實施 21:152019/12/09 生活 中市百貨量販業 元旦起禁用免洗餐具 04:102019/12/10 地方新聞 向塑膠汙染說不 中市府邀民眾自備環保餐具賞燈 12:552019/12/10 生活 台中市政風處長懸缺近一年 盧秀燕：一條鞭人事中央派任 16:002019/12/10 生活 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 孫女像阿嬤年輕樣 色阿公把手伸進棉被摸奶 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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