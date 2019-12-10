統一證券10日舉辦2020年展望，統一投顧董事長黎方國預估，明年加權指數高低點為10,000～12,500點間，不排除挑戰歷史高點12,682點，高點估落在第一、二季交界，惟格局「禍福相倚、劇烈震盪」，六大選股方向包括5G概念股、華為「去美國化」轉單股、半導體族群、穿戴式裝置、低基期轉機股及水泥股等。

黎方國對2020年全球總體環境正面以待，他指出（1）IMF估2020年全球GDP3.4％，較2019年3％成長，成長區域以新興市場為主，而台股為其一；（2）三大央行撒錢救市，2020年資金增量23％，「資金面永遠凌駕基本面，是提供股市往上的活水」。

（3）美經濟穩中透堅，企業獲利逐季回升至13％；（4）而陸經濟則是險中求穩，2020年是中國「十三五計畫」收官年，是邁向小康社會GDP翻轉一倍的驗收年，因此將會積極擴大建設，政策面著力大，助攻股市動能。綜合上述，預期美股道瓊將挑戰30,500點歷史新高，陸股也蓄勢攻3,500點前高。

台灣做為美中貿易戰受惠者之一，科技股成長新周期勢頭再起，黎方國認為，5G仍是2020年焦點，國內企業獲利表現將先高後低，明年首季季報尤其值得期待，惟第二季將稍降、第三季落底，但至第四季將拉升。隨上半年好消息多，蘋果也有別於以往、預期3月發表新機等，可望帶動台股上半年多頭行情續行、維持驚驚漲格局，更有機會上攻至歷史高點12,682點。

在重點族群方面，黎方國指出，電子產業關注5G、去美化商機，以及高速運算、新型顯示技術、TWS風潮及落底轉機股，如被動元件、DRAM等。而傳統產業則看好，包括汽車、水泥、鋼鐵及營建資產等；惟他也提醒，須留意下半年的利空，尤其是美聯準會（Fed）停止擴表及總統大選等。

(工商 )