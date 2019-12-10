威廉、李霈瑜（大霈）擔任2020永達「紅包愛」愛心大使，兩人10日出席公益記者會，鼓勵弱勢孩童勇往直前。大霈透露大海讓她找到勇氣，希望把這個正能量分享給每一個正處於困境的孩子，談到金鐘獎後的轉變，她回應自己要感謝太多人，所以乾脆捐了四分之一獎金出去，她近日忙拍網路劇，演出海洋調查員，下周剛好就有潛水戲，怕冷的她忍不住嚴陣以待。明年以她為女主角的電影也會上映。

威廉回台過年，他與曾任體育主播的卓君澤感情穩定，雖然爸媽急著抱孫子，但他表示：「結婚我們研究過，那叫社會時鐘，把時鐘裝到自己身上會有點壓力。」他覺得不必為了迎合社會價值觀，改變自己的步調。他先前久居北京工作，透露媽媽希望他可以多接台灣節目，「我跟她說，要看我，可以看節目重播。」他提及雙方家長都認識，彼此父母都是認識的學長姊，女友也到過自己家，目前穩定交穩中。

威廉不急著結婚。（吳維書攝）

威廉也提及，他年後會再啟程回北京，接下來還想挑戰各行各業網路節目，深入了解不同工作的背後辛苦，今年會照往年舊例，依舊包給爸媽五位數。至於之前赴陸拍戲眼睛被木劍弄傷，視力僅剩0.3，目前已好轉成0.8，他坦言那是永久傷害，只能停損無法修復，「玩VR的時候會看到一痕裂掉，盡量不要再去撞。」

(中時 )