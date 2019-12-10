大陸農業農村部市場預警專家委員會10日發布2019年12月中國農產品供需形勢分析，2019／2020年度大陸的大豆進口量為8768萬噸，比上月預測數調增148萬噸，原因是美豆進口成本降低後進口量增加。

據新浪財經報導，大陸農業部也預測2019／2020年度國內的玉米產區平均批發價格將維持在1800至1900元人民幣的區間振盪。

(旺報 )