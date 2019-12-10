陸農業部：預測大豆進口調增至8768萬噸 19:442019/12/10 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部市場預警專家委員會10日發布2019年12月中國農產品供需形勢分析，2019／2020年度大陸的大豆進口量為8768萬噸，比上月預測數調增148萬噸，原因是美豆進口成本降低後進口量增加。 據新浪財經報導，大陸農業部也預測2019／2020年度國內的玉米產區平均批發價格將維持在1800至1900元人民幣的區間振盪。 (旺報 ) #預測 #大陸 #2020 #年度 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》京鼎Q4營收衝高，樂看明年營運 13:072019/12/06 財經 《基金》FED明年不降息，CARS投資穩中求勝 15:232019/12/06 財經 《航運股》新船＋換約漲價，慧洋明年營運樂觀 16:482019/12/06 財經 越捷航空2020開通四條新航線 祭出百萬張機票0元起 16:432019/12/07 生活 「北屯推案王」總太早盤股價站上30元 創歷史新高 10:182019/12/09 財經 《業績-通信網路》威潤11月營收雙退，2020年美日市場拚收割 15:402019/12/09 財經 陸社科院：2020年經濟增速6％ 16:142019/12/09 兩岸 東奧、冬奧拉貨 中下游紡纖廠營運加溫 17:092019/12/09 財經 喜迎金鼠賀新春 宜蘭綠舞推外帶年菜限量開跑 23:242019/12/09 旅遊 摩根士丹利升評友達 面板雙虎狂奔 00:102019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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