三位不同領域的巨星王陽明、王泉仁與陳紹誠即將在內湖同台，一切都是為了「TEDxNeihu」的演講，這場盛宴即將在12月14日登場，盛宴中，將有13位巨星上台分享自己故事。

陳紹誠為立夫醫藥研究文教基金會董事兼副執行長，不僅是企業家，更是教育家與作家，還是個模特兒，曾與丁春誠、高以翔、藍鈞天被封為「時尚F4」，爺爺則是國民黨大老、前教育部長陳立夫。

根據《三立》報導，陳紹誠受訪時，過去10多年除了從商，就是花時間鑽研國學與中醫，近年來也大力在推動儒學。陳紹誠說，爺爺陳立夫生前大力推廣中華文化與中醫相關知識，自己只是繼承爺爺遺志而已。他說，現代教育太偏重知識傳授，提高了人們的物質欲，導致炫富、不擇手段獲利事件頻出，忽略了禮儀與道德，他希望透過儒學的傳播，做到當中的「誠仁中行德禮」精神，許多社會問題都能迎刃而解。

(中時電子報)