小米醋博物館的半球形大廳，形如醋罈。（取自新浪微博＠淄博記事）

位於山東省淄博市周村區王村醋的小米醋博物館，日前榮獲2019世界結構大獎The Structural Awards的小型專案獎。

中新網報導指出，小米醋博物館由天津大學建築設計規劃研究總院設計，以裝醋的古樸容器為靈感，在山東華王釀造有限公司（原淄博市王村釀造廠）廠區基礎上進行改擴建而成，總建築面積約1600平方公尺，館內分為序廳、王村醋歷史與文化、醋釀房、傳統釀造工坊等六大區域，是大陸首家小米醋博物館。

博物館設計者張華表示，小米醋博物館的設計融合現代數學理論與傳統文化觀念，將拼圖與容器的拓印相結合，營造出博古館的純天然肌理，消除機械感和人工感。

世界結構大獎由英國皇家結構工程師學會在1968年發起，旨在對全球範圍內的基礎設施以及建築專案的結構設計進行表彰，挑選卓越的兼具創意、美感、可持續性和價值的專案，雪梨歌劇院、法國巴黎龐畢杜中心、連接英格蘭和威爾斯的英國塞文橋等知名建築都曾經獲世界結構大獎。

(旺報 )