以預防子宮頸癌為主的HPV（人類乳突病毒）疫苗，也能預防俗稱菜花的生殖器疣。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師表示，不分男女都應接種HPV疫苗，預防HPV造成的6癌1病；台北醫學大學附設醫院婦科主任陳菁徽不僅自己接種，也要求先生施打HPV疫苗。

性病菜花也是經由感染HPV（人類乳突病毒）所致。（圖片來源：Pixabay）

李秉穎表示，HPV家族成員共100多種，其中HPV16、18、31、33、45、52及58具高致癌風險，HPV16及18造成約70%的子宮頸癌。在所有癌症中，約有5%為HPV造成，包括子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌6種癌症；低致癌風險的成員如HPV6、11不易演變成癌症，但可能造成性病菜花。

李秉穎說，HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，也可預防菜花，美國疾病管制署已建議13～21歲男性施打HPV疫苗。

雖然HPV絕大部分感染途徑來自性行為，但李秉穎強調，「HPV無所不在，」非性行為的接觸傳染不常見，但的確存在。譬如曾有幾個月的小嬰兒因生殖器長東西就醫，檢查結果竟是菜花，推測應是大人幫寶寶換尿布時，口水噴到寶寶小屁屁破皮的皮膚所致。

他解釋，HPV無法穿透健康的皮膚及黏膜，但能穿透受損的皮膚及黏膜，小寶寶常因尿布疹引起小屁屁紅腫破皮，一旦接觸到照顧者口水中含HPV，極可能被傳染。據國外的研究，有1成多的成人口水中可驗出HPV。

陳菁徽表示，有性經驗的女性，一生中感染HPV的機率超過8成，男性感染機率超過9成，風險更高。HPV疫苗不但可預防子宮頸癌，也能預防菜花，因此她不但自己接受施打，也要求先生接種HPV疫苗，保護自己也保護伴侶。

接種HPV疫苗約可預防約90% HPV相關癌症。（圖片來源：Pixabay）

陳菁徽說，臨床顯示，接種HPV疫苗約可預防約90% HPV相關癌症，但由於目前HPV疫苗尚未涵蓋所有病毒型別，建議女性施打後，仍應定期接受子宮頸抹片篩檢，雙管齊下，才是預防子宮頸癌的最佳方式。

清除子宮頸癌是世界衛生組織（WHO）期望2030年達到的政策目標：每10萬人口子宮頸癌發生率低於4人，接種疫苗就是最佳防治手段。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，截至2019年10月底，全球已有40個國家推動HPV疫苗男女共同接種計畫，其中澳洲經驗值得借鏡。澳洲2007年開始將青少女納入公費施打HPV疫苗，2013年起青少年不分男女皆公費施打HPV疫苗，預計澳洲提前在2028年即可達到WHO清除子宮頸癌的目標。

(中時電子報)