豬年將跨到鼠年，有幾個生肖有犯太歲的狀況，到底犯太歲該如何化解？除了點光明燈外，還有什麼辦法能夠破解衰運呢？大陸網站《第一星座網》就提供幾個方法，能快速讓你遠離數年的厄運，不讓太歲在你頭上動土。

屬兔的人：

屬兔的人帶人相當和善，對於別人的請求，他們從來都是不會拒絕，很樂意幫助別人。這裡也提醒在2020年，屬兔的人每一次的工作，都要多留一個心眼，就能夠減少很多麻煩。

屬牛的人：

屬牛的人在明年犯太歲的狀況是為情所困，喜歡上一個人的話，會全情投入其中。如果得不到好的回報，他們就要很痛苦，因此2020年，屬牛人想要化解太歲，就要遠離那個不愛自己的人，重新開始一段新的感情。

屬豬的人：

屬豬的人明年犯太歲的狀況問題則是在財運方面，一定要避免投資，如果本來就是不善理財的人，請以保守理財的方式管理就好，千萬不要做大的投資。

屬羊的人：

屬羊的人都相當愛運動，但在明年要小心不要過度運動，因為過度運動量可能會對身體造成不小負擔，所以建議適度運動就好。

(中時電子報)