據媒體民調顯示，民眾認為綠營養網軍情況嚴重，蔡英文總統稱「若民調可信，顯示對政府的作假或抹黑蠻有效的」。韓辦總發言人王淺秋今天表示，蔡賴配勝率攀升之際，蔡英文卻批評特定媒體民調，砲轟「作賊喊捉賊」。國民黨文傳會主委程美華說，民調結果驗證綠營養網軍負面印象，難怪蔡急著撇清。

據《聯合報》最新民調，「蔡賴配」支持度以4成8領先「國張配」的2成及「宋余配」的9％。值得注意的是，有過半民眾認為民進黨養網軍與抹黑對手情況嚴重。

王淺秋痛批，明明被檢察官認定用網軍黑別人的是蔡英文，根據臉書公開資料也顯示，用公家預算下黑韓廣告的是央廣與公視，如今民調顯示蔡賴配勝率提高，可是蔡卻在此時批評媒體民調，這才是「作賊喊捉賊」，忽視民意。

國民黨文傳會主委程美華受訪時說，根據民調結果，驗證民進黨養網軍的負面印象，難怪蔡英文急著撇清，呼籲口口聲聲強調要打假新聞的蔡英文，應正視網軍抹黑對選舉帶來的負面影響，不要顧左右而言他，企圖轉移焦點。

程美華指出，卡神網軍案已證實政府養網軍，民眾也意識到綠營養網軍情況嚴重，這對社會大眾做出不良示範，恐助長網路霸凌。

蔡英文提及多起作假、抹黑後來都證實是挺韓支持者或韓陣營操作，還舉國民黨台南市黨部貼出蔡英文與賴清德卡通圖案，但註記「台灣要贏，票投2號」，王淺秋表示，這篇文章究竟是反諷文章，還是足以構成違反選罷法，若蔡認為有問題就提告，何必拿來說嘴當口水。

詢及蔡英文批評韓國瑜，不該把事情推給政府，王淺秋說，執政黨應該向選民說明做了什麼，強烈要求蔡政府用同樣標準檢視自己，「不然也把總統推給別人做好了」。

(中時 )