周思潔暌違樂壇24年，發行新專輯《傻傻的花》，出道超過40年的她，今年已近60歲，外型維持得宜，近來推出新歌〈高貴氣〉MV，首度挑戰性感街舞，大展自信扭腰、秀M字腿，甚至奮不顧身撐地抬腿，相當用心。

在拍攝時，她挑戰許多高難度地板動作，包括抬腿、踢腿等，她穿著4吋高跟鞋，狂跳30次，回家後全身酸痛，腳痛了3天無法下床，也不能出門遛狗，她笑說：「為了復出，讓大家耳目一新，我人生首次挑戰最流行的街舞，在大目老師的調教下，大家有沒有覺得〈高貴氣〉MV真的有讓人看到我的決心？我是來真的。」

她先前苦練三個禮拜，數度全身瘀青受傷，都不放棄，有時還跌個狗吃屎，她的毅力，最後讓舞蹈老師、舞者都佩服，還直喊叫她不要再跳了，她驕傲說：「有夢就去追，美到60歲。」此外，周思潔分享很欣賞、佩服唱跳天后蔡依林、珍妮佛羅培茲等，「當然剛過61歲生日的瑪丹娜也是我的學習對象。」

周思潔近來推出新歌〈高貴氣〉。（萊格悠提供）

(中時 )