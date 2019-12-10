邱勝翊（王子）日前剛殺青八大新戲《覆活》，劇中角色有別於以往，挑戰性非常大。他接受雜誌專訪時表示，在30歲的人生分水嶺，對自己總會有些期許，「我不希望只是偶像，更想成為一位演員」。翻開他過往戲劇作品，角色大多為了符合「王子形象」而量身訂做，因此，當劇本十分特別的《覆活》找上門時，恰巧成為撕掉標籤的重要推手。

邱勝翊在新戲《覆活》撕掉了「王子」標籤。（CIAO潮旅提供）

王子在《覆活》裡飾演的程佑寬，角色性格超脫大家所認識的王子，什麼原因促成這次合作？他笑答：「肯定是因為我有一些人氣吧！」但他隨即正色地說，「與角色太過相符的演員反而會沒有驚喜，但是由我來演出這樣的性格，不僅驚喜，還能衝撞這個產業的想像」。

雖說已順利殺青，但他坦言接拍前確實煩惱許久，由於是首次挑戰非商業片，而且題材不見得粉絲會買單，又背負著上一部作品的優秀收視率，「得失心」是他一度裹足不前的最大敵人，「後來我是這樣說服自己的，因為想突破以往的形象，總不能一直在意有沒有受歡迎、收視率好不好，重要的是劇情我很喜歡，就當作是給自己的挑戰。」

邱勝翊在新戲《覆活》撕掉「王子」標籤。（CIAO潮旅提供）

為了演出順利，一場跟殺父仇人對峙的戲，王子挖出許多痛苦回憶，讓自己沉浸其中，並且在開拍前做運動讓血液飆漲，只待導演一聲令下、情緒到位、現場火花四射，「記得這場拍完看回放時，也覺得自己不一樣，當天還收到導演跟攝影師的訊息，都說有被我震撼到。」預告片中，一向優雅的王子，詮釋幾近崩潰的角色，怒吼、憤怒、瘋狂，情緒張力穿透螢幕。

《覆活》殺青後，王子剪了一支幕後影片，分享給整個劇組，被誇他根本是「被偶像耽誤的大導演」！「我很喜歡隨手拍影片，再把大家相處的畫面剪在一起，配上一首歌的時間，將那段時間的點滴紀錄下來」。

(中時 )