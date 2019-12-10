「BE HEROES國際高中足球邀請賽」連兩年舉辦，今年不但增至7隊規模，一手催生賽事的凱基銀行董事長魏寶生也繼續找來他的企業界好友，並由張憲銘、「黑人」陳建州兩位前籃球國手客串守門員，用「名人PK賽」來替陳柏良足球公益信託募款，持續推動夢想足球。

去年首屆BE HEROES高中邀請賽，就辦過名人足球賽，當時場上除了陳柏良、溫智豪等旅外職足好手，還有身價驚人的企業老闆們下場共襄盛舉。這次除了名人足球賽，還在冠軍戰前安排別開生面的PK賽，至少要募新台幣21萬元。

魏寶生指出，公益PK賽的方式很簡單，就是兩隊含門將各7人比踢12碼球，勝方每人捐1萬，輸家每人捐2萬，加起來就是21萬元。其實說穿了，就是魏寶生找來好朋友一起捐錢，支持足球發展，只是金額視PK而定。

而門將分別是黑人與展逸國際企業董事長張憲銘，雖非足球專長，卻也都是運動健將，魏寶生笑說：「從小到大沒在比賽中踢過12碼球，有些緊張。」幸好「台灣隊長」陳柏良拍胸脯說：「踢12碼就是心理戰，我教寶哥踢！」讓魏寶生吃下了定心丸。

除了名人PK賽，終於把土耳其的隊伍請來台灣比賽，也讓魏寶生相當欣慰，畢竟他身兼台灣土耳其經貿協會監事，就是去土國開會時看到當地的足球盛況，後來才自掏腰包讓花蓮高農去移訓取經，並力邀土國高中隊伍來台交流。這個目標今年在外交部的協助下終於實現，也彌補去年少了土國球隊的遺憾。

(中時 )