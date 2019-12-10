2020大選進入倒數階段，究竟是國民黨總統候選人韓國瑜能夠逆轉，還是蔡英文成功連任，各界都相當關注。名嘴黃暐瀚推估，韓國瑜有機會贏蔡英文，但票數可能只會差30到50萬票，但如果蔡英文獲選，可能會贏韓國瑜1、200萬票，其中關鍵就是要看台北市長柯文哲的58萬票的動向如何。

黃暐瀚今（10）日在廣播節目上表示，認為韓國瑜有機會贏，但蔡英文的贏面較大，「因為蔡總統畢竟也蠻強的」。2018年國民黨總共贏民進黨120萬票，黃暐瀚說，其中有58萬票是算不到的，就是柯文哲的票，非藍也非綠，但因為2020柯文哲沒有參選總統，所以這58萬人可能改投蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，也可能都不投。

如果柯文哲要選總統，黃暐瀚表示，「我相信200萬票是會有的」，但柯文哲沒選總統，若台灣民眾黨要拿到200萬政黨票是極難的，所以柯文哲的58萬票怎麼流動會是關鍵。

高雄市長選舉時，韓國瑜贏了15萬票，但黃暐瀚認為，明年韓國瑜在高雄不會贏蔡英文，可是如果輸在10到15萬票內，但中台灣小贏，北台灣也贏的話，那台灣22個縣市加起來韓國瑜就有可能贏。如果每一個縣市韓國瑜都輸10萬票以上的話，那加起來就會輸1、200萬票，那也是有可能的。不過黃暐瀚也說，「就看最後的結果，我們不是算命仙啦！」

(中時電子報)