前行政院長游錫堃與新北市第11選區立委參選人張銘祐今（10日）下午一起出席知名廣播節目，接受主持人鄭弘儀專訪。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長游錫堃與新北市第11選區立委參選人張銘祐今（10日）下午一起出席知名廣播節目，接受主持人鄭弘儀專訪。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長游錫堃與新北市第11選區立委參選人張銘祐今（10日）下午一起出席知名廣播節目，接受主持人鄭弘儀專訪。三人對於目前立委選情，提出各自看法。

為何放棄退休生活，接受民進黨不分區立委第7名？游錫堃表示，「這一年國際情勢變化非常大，包括新圍堵政策形成、民進黨去年1124慘敗加上香港發生反送中事件，在國內外政治交互激盪之下，我認為只有小英總統連任、國會過半，才能確保台灣主權安全。所以我才考量在最艱困的時刻，承擔責任。」

游錫堃認為，張銘祐是一名資深的社會運動者，19歲來台北常常上街頭，抗爭不公不義，雖然薪水不穩定，但他非常具有理想性與毅力。現在才35歲，有三個孩子要養，也一直很努力為家庭打拼。尤其在政治上，張銘祐認為台灣現在必須走向「正常國家」，願意放棄優渥的工作，從資深媒體人轉換政治跑道接受挑戰。

「新店區有69里，國民黨就有60位里長，其餘都是無黨籍，就知道是超級深藍的地方。」張銘祐坦承這段時間，拜票過程中其實常常遇過藍營支持者嗆聲，但也有例外的時候：「有次去中正國宅拜票，途中遇到年紀很大的老榮民。我原本要進去拜票，一度被身邊的幕僚阻止，擔心會有危險。沒想到這位老伯伯卻說「你要加油！我們家六票都給你，當下讓我很感動。」

「不希望台灣成為下一個香港，更不願意我的孩子將來必須上街頭抗議！所以為了我三個孩子，我一定要守住台灣主權！」張銘祐希望在選戰倒數最後一個月，透過務實的方式、一步一腳印，不管是站街頭、捷運站拜票還是跟著垃圾車跑行程，希望能夠得到市民的青睞，一舉翻轉大文山。

(中時 )