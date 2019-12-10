針對「卡神」楊蕙如事件，立法院國民黨團今天下午號召民眾至行政院陳情，希望回應三大質疑，包括政府是否以公務預算資助網軍、行政院立即徹查行政部門違反補助上限狀況、法務部廉政署應立即徹查各單位違法不實核銷的行為。行政院發言人Kolas Yotaka回應，希望檢調盡速查明真相，把真相還給人民。

「卡神」楊蕙如案延燒，國民黨立委曾銘宗等人今天號召支持者赴行政院陳情，要求徹查楊蕙如資金來源，及政府是否以公務預算資助網軍等，由行政院副秘書長何佩珊出面接下陳情書。

Kolas強調，政府並未設置網軍東廠，政府依法行政，絕不容許各部會、各國營事業違法補助民間；針對楊蕙如案，希望檢調盡速查明真相，把真相還給人民，才不會引起不必要的紛擾。更希望死者得以安息，讓真相與事實說話，向人民交代，而不是繼續操弄仇恨又散播假訊息。

楊蕙如涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處，日前遭台北地檢署起訴。藍營今天下午號召支持者，由國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨副秘書長兼發言人張顯耀、立委參選人陳明義、葉毓蘭等人帶隊，在立法院群賢樓集結後，步行至行政院陳情。民眾沿途高呼「消滅網軍東廠」、「還人民公道」等口號；行政院不敢掉以輕心，數百名警力戒備森嚴，並部署數層柵欄與拒馬。

曾銘宗表示，楊蕙如從政府拿錢來抹黑國民黨或特定人士，國民黨民代為蘇啟誠案赴東京，駐日代表謝長廷閉門不見；去外交部陳情被警察拒於門外，立委林奕華與陳玉珍受傷送醫都沒提告，外交部竟然告發國民黨的民代，這個政府傲慢又可惡。他們要求全面清查楊蕙如的錢從哪裡來，以及政府有沒有養網軍。

陳情書指出，2018年9月日本關西機場因颱風影響關閉，台灣旅客受困抱怨連連，卻有人在網路上以PTT帳號「IDCC」散發煽動性言論為駐日代表謝長廷辯護，將責任導向駐大阪辦事處，以不堪字眼侮辱駐外人員，導致蘇啟誠輕生以證明清白的憾事。

在台北地檢署深入調查偵辦下，楊蕙如以違法事實明確遭到起訴，而發文地點更涉及立法院委員研究室，至今立法院迴避不願面對。外界也查出前行政院長，下一屆民進黨不分區安全名單立委游錫堃的帳號也是網軍一員，更利用與民進黨高層及政治人物的關係，取得高額政治補助，並涉及違法核銷。

近日更查出立法院長蘇嘉全辦公室主任為協助取得補助，召開多次協調會，而案發至今，涉案的單位都噤聲不語，拒絕回應質疑；蔡政府只願用國家機器打壓在野黨，卻不願對外說明，還蘇處長公道，要求行政院長蘇貞昌針對三大質疑說明清楚，包括蔡政府是否以公務預算資助網軍、行政院立即徹查行政部門及國營事業違反補助上限的狀況、法務部廉政署應立即徹查各單位違法不實核銷的行為。

國民黨派出五位代表進入行政院遞交陳情書，包括曾銘宗、張顯耀及立委參選人宋瑋莉、林金結與洪孟楷。行政院由副秘書長何佩珊接下陳情書，將轉交給蘇貞昌，曾銘宗說，希望行政院三天內答覆。

(工商 )