中美貿易戰延燒下，台商回台投資意願大增，也帶動中小企業放款動能。金管會銀行局10日公布，截至2019年10月底止，國銀對中小企業放款總餘額達新台幣6兆7,452億元，較上月底增加618億元；累計2019年前10月放款餘額，較去年底增加3,071.98億元，不只提前達成2,700億的目標，達成率還高達113.77％。

銀行局副局長黃光熙表示，2019年前10月放款戶數較去年底的24萬8,473戶，新增加3萬510戶，而對中小企業放款最積極、較去年底新增金額前3大銀行，依序為土地銀行增加580.14億元、國泰世華銀行增加322.52億元、永豐銀行增加256.24億元。

為掌握中美貿易戰所帶來的契機，政府在今年1月推動「鼓勵台商回台投資行動方案」，祭出多項優惠政策措施吸引台商回台投資發展，加上政院今年為鼓勵銀行貸款給中小企業，針對公股銀行考評項目，除放款金額外，也要將貸款家數納入銀行評比項目，讓公股銀行全力衝刺放款給中小企業，等等鼓勵措施持續帶動國銀對中小企業放款動能，也讓中小企業放款提前「超標」。

國銀衝刺中小企業放款從2017年就開始年年超標，2017年目標為新增2,400億元，最終實際新增達3,670億元，達標率152.92％；2018年目標為新增2,700億元，最終實際新增達3,355億元，達標率也有124.28％，2019年前十月就已超標113.77％。

銀行局統計，今年10月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.54％，較上月底的比率增加0.04個百分點，其占民營企業放款餘額比率為64.36％，與上月底持平；另今年10月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39％，與上月底相同。

銀行局並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )