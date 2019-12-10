前10月獲利仍領先其他壽險公司至少60億元，南山人壽11月趁有獲利支撐時，對股票部位進行「汰弱留強」，即有實現投資虧損，因此單月出現稅後虧損12.35億元，累計前11月稅後獲利374.86億元，仍是維持壽險獲利第一名，且較去年同期成長41％。

南山人壽11月底淨值達3,751億元，是其歷史次高，最高是出現在今年8月，當時債券大漲，南山許多債券放在經其他損益按公允價值（FVOCI），因此淨值也逼近4千億元，今年以來，南山人壽淨值已比去年底增加2,352億元。

由於新台幣匯率比亞幣都強，因此南山人壽11月有收回外匯價格變動準備金，餘額降到54億元，是否12月會比照富邦人壽一次增提外匯準備金？南山人壽方面表示，各種方案都有評估，有些作業需要時間，也許趕不及在12月完成動作。

對於外界預估國際板債券明年可能出現大量贖回，南山人壽在去年11月金管會設投資天花板前，的確是壽險第一大買家，但其強調去年11月21日規定生效後，即未再新增國際板債券的投資，而其海外投資45％的部分仍有額度可運用，並不影響海外投資。

對於明年可能出現的贖回潮，南山人壽強調投資部分會「精準計算」，預留空間，絕對不會讓國外投資超標，即不會出現國外投資都不得加碼的情況。

(工商 )