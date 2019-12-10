台南一名70歲老翁因血尿到奇美醫學中心求診，切片診斷為膀胱癌，術後發現腫瘤已侵犯到肌肉層，無法刮除乾淨，臨床期別為第四期，經醫師建議接受6次免疫檢查點抑制治療，目前治療成效良好，持續追蹤尚無復發跡象。

膀胱癌是台灣男性癌症發生率排名第9，症狀以肉眼可見無痛性血尿為主，通常血尿是斷斷續續且重複發生，分布年齡層以40歲以上為主，男女比例約55：45，奇美醫學中心泌尿腫瘤科主任劉建良說明，免疫檢查點抑制劑治療針對晚期轉移性膀胱癌及化療無效的患者，喚醒身體T細胞攻擊癌細胞。

他說，目前臨床試驗結果，單獨使用免疫檢查點抑制劑治療癌症的有效率雖僅約3成左右，但效果通常很明顯。他強調，膀胱癌在過去30年間，晚期患者一旦化療無效，往往就沒有更好的治療方式，自從2013年免疫檢查點抑制劑問世，可延長10個月存活時間。

衛福部健保署2019年4月1日起在8億元經費支應下，以治療800人為目標，以目前市面上免疫檢查點抑制劑自費藥約100~300萬元不等，健保給付免疫檢查點抑制劑藥物，對癌友無疑久旱逢甘霖。

劉建良表示，健保給付免疫檢查點抑制劑藥物，為部分晚期癌友帶來一線希望，奇美醫學中心每年診斷泌尿道上皮癌患者約250位，晚期膀胱癌病人約占20-25％，在目前手術、化學、放射線、藥物等治療下5年存活率僅20-30％，而使用免疫檢查點抑制劑治療的病人可在化療已無效下，再延長病人的存活時間6-10個月，目前使用免疫檢查點抑制劑治療有效者約3成。

劉建良強調，希望在新型免疫治療藥物的幫助下，可以幫這些晚期病人減輕癌症的痛苦，改善生活品質，進一步延長整體存活率。

(中時 )