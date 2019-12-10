香港高等法院上月裁定《緊急法》和《禁蒙面法》的部分條文違憲，並宣布《禁蒙面法》無效。港府早前針對高院的判決及命令提出上訴，同時向上訴庭申請暫緩執行判決。上訴庭今（10日）公告判辭，拒絕政府按《禁蒙面法》暫緩執行令的申請，正審上訴已排期於明年1月9日開審，預計進行2日審訊。

上訴庭同時表明，法庭拒頒相關命令，不代表法庭鼓勵任何人涉及禁蒙面法所限制的事項，法庭也未就案件的上訴有所裁定。

(中時 )