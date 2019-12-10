港府申請暫緩禁蒙面法 遭高院拒絕 20:392019/12/10 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為香港特區立法會，出席人士在禁蒙面的標誌上貼上貼紙。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港高等法院上月裁定《緊急法》和《禁蒙面法》的部分條文違憲，並宣布《禁蒙面法》無效。港府早前針對高院的判決及命令提出上訴，同時向上訴庭申請暫緩執行判決。上訴庭今（10日）公告判辭，拒絕政府按《禁蒙面法》暫緩執行令的申請，正審上訴已排期於明年1月9日開審，預計進行2日審訊。 上訴庭同時表明，法庭拒頒相關命令，不代表法庭鼓勵任何人涉及禁蒙面法所限制的事項，法庭也未就案件的上訴有所裁定。 (中時 ) #上訴 #法庭 #判決 #裁定 #執行 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪卡儂亞灣店 明年底開幕 04:102019/12/06 產業．科技 台韓司法互助 韓籍教授性騷擾案可獲賠償 15:352019/12/06 社會 雲林縣議員陳樹吉 當鄉長汙貪入監執行 19:262019/12/06 社會 工程會：公建預算執行良好 年底預估達成率可達9成 22:302019/12/06 政治 林森北四面佛廟縱火 2嫌羈押禁見 01:342019/12/10 社會 告費鴻泰毀謗敗訴 陳菊不服提上訴 11:512019/12/10 社會 台南殺警嫌只判19年 同袍：至少無期 11:462019/12/10 社會 周倪安控柯P教唆傷害 痛批：比郝龍斌還不如 15:082019/12/10 社會 年輕義消酒駕撞死人肇逃 父頂罪兩人都判刑 17:262019/12/10 社會 破天荒！翁山蘇姬親赴國際法庭應訊 17:272019/12/10 國際 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 新書《中共間諜活動》 爆9年前美中情報戰秘辛 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 美緊盯太平洋島國外交動態 防台再失邦交 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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