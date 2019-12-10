在多位貴賓的見證下，草屯療養院日照中心10日揭牌。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

日照中心內的休憩室。（張晉銘攝）

活動開場由北勢里社區媽媽帶來精彩的表演。（張晉銘攝）

台灣已經正式邁入高齡化社會，老年人口的照護需求逐年增加，為服務在地長輩，草屯療養院10日上午在草屯鎮北勢里集會所舉辦南投縣公立社區長期照護機構揭牌典禮，設有2間多功能教育與1間休憩室，可照護30位長者，時間為周一至五的8點-17點。

活動開場由北勢里社區媽媽帶來精彩的表演，包含草屯療養院院長簡以嘉、副院長丁碩彥、草屯鎮長簡景賢、南投縣衛生局副局長黃美玲，以及多位民意代表、里長和社區發展協會理事長等人皆到場祝賀。

黃美玲說，這是一間失智和失能的混合型日照中心，長輩們白天來到這裡，接受專業的醫療照護和健康諮詢，另外還有安排預防失智和失能等相關課程，落實在地老化社區照顧。縣府也非常關注年長者的照護需求，未來將鼓勵更多醫療機構，在各個鄉鎮的社區，尋找合適的地點來開設日照中心。

丁碩彥說，過去院方對於失智長者有提供門診、急性住院、慢性住院、日間病房和居家治療，現在配合政策，補足日照中心，成為所謂的長照一條龍，提供生活照顧和簡單訓練，藉此提高他們的生活品質，目前中心可照護30位長者，時間為周一至五的8點-17點。

簡景賢說，草屯鎮內僅有兩間日照中心，且以收置失能者居多，失智者較少，草療院在失智服務方面已有多年經驗，現在又多了日照中心，相信能夠讓整個服務體系更加完善，造福在地年長居民。

(中時 )