俄羅斯第5代戰機Su-57剛進入初步生產，同時性能改良工作也有了重要突破，據俄羅斯國防科技軍備局(Rostec)航空工業總監安那托利‧謝迪科夫(Anatoly Serdyukov )說，期待以久的新引擎「製品30」(Izdeliye 30)終於完成，並且已經安裝到Su-57身上，進行了16次飛行測試。

製品30與AL41的噴嘴。(圖/youtube)

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，俄國空軍對Su-57寄與厚望，希望它能夠達到第五代戰機的性能要求，其中一個重要性能是「超音速巡航」，也就在不使用後燃器的情況下超音速。然而，目前的Su-57沒有辦法超音速巡航，因為現有的引擎AL-41F1，推力仍然不夠，無法光憑軍用推力就達到超音速，因此Su-57需要推力更好的引擎，這就是「製品30」計畫。

製品30發動機，具有鋸齒狀的噴嘴，可散斂熱能，稍微降低紅外線訊跡，與美國的F135很類似。(圖/russian defence twitter)

製品30 是由留里卡設計局(OKB Lyulka)研製，總工程師是馬爾庫科夫(Evgeny Marchukov)，它當然是從AL-31和AL-41系列進化而來，但是它的所有單元都是新開發的，並使用了電子控制技術，其結果就是是性能表現顯著提高，比如渦輪室的耐溫程度更好，前一代的AL-31F引擎，耐溫不過1700°K，而製品30的溫度耐受範圍達到1950~2100°K。

NEW Su-57 [PAK-FA] engine test flight - re-uploaded

更高的耐溫，使得製品30引擎的最大軍用推力達到11,000 公斤力，最大後燃推力則是18,000公斤力。，相比之下，AL-41F1的軍用推力是9500公斤力，最大後燃推力15000公斤力，推力提升了接近2成，因此，使用製品30的Su-57戰機，在滿掛武器的情況，作戰推力比仍然超過1，在輕裝起飛情況下，更能達到1.15~1.2。

製品30已將性能測試轉移到高機動飛行時，應用矢量噴嘴、戰機負過載時期的運行情況，也都表現不錯，留里卡設計局認為，製品30在不久後就可以得到正式編號(應該是AL-51)，預計將於2020年某個時候可進入批量生產。

(中時電子報)