中日韓領導人會議24日在成都舉行 20:422019/12/10 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中日韓領導人會議12月24日將在成都舉行。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人華春瑩今天（10日）主持例行記者會時發佈消息稱，大陸國務院總理李克強將於24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。 華春瑩表示，今年適逢中日韓合作20週年，三國合作取得豐碩成果，此次會議將著眼未來十年推動三國提升合作水平，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮。 (中時 ) #會議 #合作 #中日 #日韓 #三國 也許您會感興趣 推薦閱讀 注意！明年開票日 韓粉發起20萬人召集令 09:472019/12/06 政治 日韓法美食搬進校園 台南全國首創體適能兼顧健康飲食 16:142019/12/06 生活 中共中央政治局會議 全面做好「六穩」工作 20:072019/12/06 財經 陸2020穩經濟 打三大攻堅戰 04:092019/12/08 話題觀察 陸2020挑戰大 首要保增長防風險 04:092019/12/08 話題觀察 陳人壽專欄－外部因素偏正面 短期可望震盪走揚 04:092019/12/08 財經要聞 旺宏奪華為、日韓5G基地台訂單 04:102019/12/10 產業．科技 MLB》洋基慘了 寇爾可能漲到3億美元 08:242019/12/10 體育 南韓批旭日旗為憎惡之旗要求東奧禁用 日抗議 17:082019/12/10 國際 陸外交部：著眼未來10年 陸日韓領導人會議24日舉行 17:332019/12/10 財經 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 新書《中共間諜活動》 爆9年前美中情報戰秘辛 - 兩岸 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 美緊盯太平洋島國外交動態 防台再失邦交 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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