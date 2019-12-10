國防部軍營衛哨遭撞 計程車司機命危送醫 20:132019/12/10 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 計程車今天傍晚撞上國防部衛哨外牆。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市中山區的國防部，軍營旁今天傍晚發生車禍。64歲蔡姓司機駕駛的計程車，行經通北街下坡時，不知何故撞上軍營衛哨，交通反光鏡當場被撞斷，國防部軍人目擊，趕緊報警，並從營區內拿AED將駕駛拉出車外急救，蔡姓司機送醫已恢復生命跡象，急救治療中。 據了解，車禍當時計程車上無乘客，蔡姓司機不知為何自撞。警方在車上發現一包疑似藥袋，不排除可能是疾病所致，警方將深入調查，釐清車禍原因。 (中時 ) #司機 #車禍 #軍營 #國防部 #計程車 也許您會感興趣 推薦閱讀 日岡山縣警方開設檢舉危險駕駛網頁 成功逮到違法司機 08:572019/12/06 國際 國防部證實 英籍測量船穿越台海 14:332019/12/07 政治 多國接力擾台海 國防部稱全程監控無異狀！香港敏感時刻 英測量船穿台海 04:092019/12/08 焦點新聞 阿伯逛車展狂拍 網一看猛誇老司機 15:412019/12/08 日常 市議員質疑清潔隊職場霸凌 市府：深入調查真相 10:532019/12/09 生活 海空軍第一線指揮官 同時調動 18:082019/12/09 軍事 積極爭取合作計畫 貝佐斯：亞馬遜會支持國防部 04:102019/12/10 全球財經 美女主播蔡逸帆開車超殺 竟讓砂石車司機拿球棒開罵 05:552019/12/10 娛樂 國道火燒車奪2命 被撞司機不發一語做筆錄 11:062019/12/10 社會 力抗宋瑋莉小黃軍團 蔡適應150輛計程車拚陣 16:542019/12/10 政治 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 孫女像阿嬤年輕樣 色阿公把手伸進棉被摸奶 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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