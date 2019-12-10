位於台北市中山區的國防部，軍營旁今天傍晚發生車禍。64歲蔡姓司機駕駛的計程車，行經通北街下坡時，不知何故撞上軍營衛哨，交通反光鏡當場被撞斷，國防部軍人目擊，趕緊報警，並從營區內拿AED將駕駛拉出車外急救，蔡姓司機送醫已恢復生命跡象，急救治療中。

據了解，車禍當時計程車上無乘客，蔡姓司機不知為何自撞。警方在車上發現一包疑似藥袋，不排除可能是疾病所致，警方將深入調查，釐清車禍原因。

(中時 )