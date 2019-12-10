電動車時代乎已經確定即將到來，而為了迎接這個新時代，幾個跨國大汽車廠不約而同的第一步是：大裁員。以支應開發電動車所需要的龐大支出，同時也找尋新的電動車開發所需要的數位化人才。

在過去的兩周裡，僅僅是德國兩大汽車巨頭戴姆勒(賓士)和奧迪宣佈的裁員總量就接近2萬人。11月26日，奧迪發佈聲明，將在2025年前裁員9500人，約占員工總數的10%。這將為奧迪在未來十年節省60億歐元成本，以支持企業加快向電氣化和數位化轉型。

三天後的11月29日，戴姆勒正式宣佈，計劃到2022年底將在全球範圍內裁員至少10000人，此次裁員規模至少佔全球員工的3.3%，公司希望通過裁員以節省大約14億歐元的資金，用於填補汽車電動化轉型帶來的成本拉升，以及市場銷量疲軟所帶來的利潤下滑。

BMW寶馬也在11月27日表示，爭取在2022年之前節省120多億歐元成本，以應對電氣化轉型和自動駕駛技術方面的成本支出。根據與工會的協議，BMW寶馬將大幅削減獎金，並延長部分員工的工作時長，這項計劃將於2020年起生效。

受車市下滑、貿易戰、英國脫歐等不利因素影響，新一輪的全球裁員大潮已波及戴姆勒、福特、通用、本田、捷豹路虎、日產、福斯等主流跨國車廠。

事實上，全球車企的裁員大潮早在2018年底就已拉開序幕。2018年11月27日，通用汽車表示，作為轉型計劃的一部分，將於2019年底前裁掉15%的受薪員工，包括25%的高階主管，裁員人數或達14700人，並暫時關停5家北美地區以及2家北美以外地區的共7家工廠，以提高產能利用效率。

根據目前公開數據的不完全統計，截至今年11月底，幾大主流車廠公開的裁員計劃已波及全球近8萬名汽車工人。

(中時電子報)