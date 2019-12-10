Kirstin Leigh曾分享和兒子生活照。（圖／翻攝自kiirstinleigh IG）

前「后的男人」錦榮2017年和蔡依林分手後，今年6月鬆口和香月明美（Akemi）交往，4個月後兩人黯然宣布分手，錦榮透露主因是無法看到彼此的心。今(10日)周刊報導錦榮身邊出現新歡，是美籍韓裔女演員Kirstin Leigh，兩人一起騎腳踏車、逛超市，交往模式與錦榮和Akemi熱戀時差不多，而Kirstin外型清秀，有個可愛的2歲兒子。

35歲錦榮過去因婚姻觀不同，和天后蔡依林結束6年感情，外傳經濟能力也是一大主因，女方被評估年收4.3億台幣，而男方約賺3千萬台幣，女強男弱的感情一路上受到不少質疑。而錦榮恢復單身後，多次被傳與Akemi密戀，雙方起初不認，直到被拍到約會鐵證才公開關係，沒想到又告吹。

10月初錦榮突然發表分手宣言，直說和對方有許多有趣的回憶、偉大的冒險，兩人雖攜手看了全世界，「但是無法看到彼此的心。因此，這是我們旅程的終點，但是是一章的結尾、另一章的起點」，祝福兩人之後都會找到想要的東西，並標記Akemi的帳號。

據《鏡周刊》報導，最近目擊錦榮和新女友Kirstin Leigh在台北街頭約會，兩人一同逛超市，互動有如老夫老妻，最後一起回到錦榮住所過夜，據知Kirstin曾參與戲劇《檀島警騎》，常在IG分享與兩歲兒子Royce的近況，但對於熱戀傳聞，雙方都暫無回應。

(中時電子報)