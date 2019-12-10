曳引車駕駛醉後上道 失控撞分隔島翻車 20:242019/12/10 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名男子酒駕上路，行經台7線21.6公里羅浮段附近失控衝撞翻車。（大溪分局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 54歲王姓男子貪杯酒後駕車，10日上午8時40分駕駛營業曳引車，裝載砂石由復興羅浮往大溪方向行駛，行經台7線21.6公里處，失控撞上分隔島後衝撞路燈造成翻覆，造成身體多處擦傷及波及路旁車輛。 經警方調查，王男酒測值為0.65毫克，經方訊後將依公共危險不能安全駕駛罪移送桃園地方檢察署偵辦，警方在此呼籲民眾，酒後切勿駕駛車輛，應利用大眾運輸交通工具或由未飲酒之人代駕，以維自身及用路人安全。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #駕駛 #安全 #車輛 #警方 #分隔島 也許您會感興趣 推薦閱讀 日岡山縣警方開設檢舉危險駕駛網頁 成功逮到違法司機 08:572019/12/06 國際 優步美國性騷擾案 去年超過3千件 13:052019/12/06 國際 美佛州珠寶大盜逃逸 警方飛車追逐爆槍戰4死 15:412019/12/06 國際 蘆竹海港路坍塌 警方封鎖交管 15:502019/12/06 社會 林務局和警方聯手 奧萬大查獲山老鼠 18:032019/12/06 社會 日本將修法嚴懲在路上挑釁的危險駕駛 抓到立即吊銷駕照 19:472019/12/06 國際 香港周日大遊行 警方戒備 04:102019/12/07 兩岸要聞 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 合歡山車輛墜深谷1死兩傷 女童尋獲意識清楚 18:282019/12/07 社會 車停路邊忽消失 天兵車主報警才知愛車「自撞」樹 09:272019/12/10 社會 社會熱門新聞 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 小貨車欲禮讓救護車 結果4車連環撞 - 社會 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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