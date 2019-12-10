54歲王姓男子貪杯酒後駕車，10日上午8時40分駕駛營業曳引車，裝載砂石由復興羅浮往大溪方向行駛，行經台7線21.6公里處，失控撞上分隔島後衝撞路燈造成翻覆，造成身體多處擦傷及波及路旁車輛。

經警方調查，王男酒測值為0.65毫克，經方訊後將依公共危險不能安全駕駛罪移送桃園地方檢察署偵辦，警方在此呼籲民眾，酒後切勿駕駛車輛，應利用大眾運輸交通工具或由未飲酒之人代駕，以維自身及用路人安全。

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(中時 )