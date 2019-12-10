美軍印太司令部司令戴維森7日就南海、智慧財產權、5G網路等議題指責大陸，稱這些領域存在「中國威脅」。戴維森還稱，大陸政府給新疆維吾爾族人帶去了痛苦。美國駐華大使布蘭斯塔德今天（10日）發聲明也提到中國新疆少數民族，呼籲中國改善人權狀況。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中回應，美方有關人士的言論，再次提醒我們這樣一個事實，「美國不僅是當今世界的超級大國，還是超級謊言製造者和散播者。」

華春瑩提醒，美方一些人對中國新疆維吾爾族表現出異乎尋常地關心，「但他們似乎忘了，美國是世界上唯一專門針對穆斯林群體頒布『禁穆令』的國家，美國近年來以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成數以百萬計無辜平民傷亡，而這些遭殃國家無一例外都是穆斯林國家。」

華春瑩指出，根據美方自己的調查結果，75％的美國成年穆斯林表示美國社會存在大量對穆斯林的歧視，69％的普通公眾也持相同觀點。美國50％的穆斯林表示，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。穆斯林一直都是美國最受歧視的群體。

華春瑩表示，根據美國伊斯蘭關係委員會2018年4月發佈的報告，2016年以來，美國反穆斯林團體的數量激增2倍。2017年美國反穆斯林事件中，三分之一以上受聯邦政府機構煽動。2018年美國中期選舉中，超過三分之一的候選人聲稱穆斯林天生暴力或構成迫在眉睫的威脅，將近三分之一的候選人呼籲剝奪穆斯林的基本權利或宣稱伊斯蘭教就不是宗教。由此可見，國際社會有充分理由對美國內的穆斯林人權狀況以及美國在世界範圍內對穆斯林的政策表示強烈的關切和擔憂。

華春瑩表示，維吾爾族是中國56個民族大家庭的一員，和其他55個民族就像石榴籽那樣緊緊地團結在一起，過著越來越好的生活，充分享受著中國憲法賦予的自由和權利。

華春瑩最後不忘挖苦美國，「中國同廣大穆斯林國家良好的關係，美方羨慕一下可以理解，造謠汙蔑是不可接受的。」

(中時 )