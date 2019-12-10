國民黨總統候選人韓國瑜今天接受專訪指出，2020總統大選是一場「乞丐與王子」的戰爭，民進黨是王子，掌握國家資源，甚至納稅人的錢養網軍。

「執政黨是王子啊！我們是乞丐啊。」韓國瑜說，民進黨扮演王子的角色，掌握整個國家的資源，有這麼多的外力來幫助他，甚至納稅人的錢來養網軍，用網軍來打政治的對手。

韓國瑜說，相對來講他們什麼都沒有，黨產被查封，個人每天被黑，黑了以後，很多人贊助開始往後退了，所以使得我們的資源一直在減少。

據傳韓陣營至今沒有拿到國民黨中央補助的任何一毛錢，韓國瑜今天證實，真的還沒有得到來自黨中央的挹注，「中央黨部的確是非常的困難，這方面我們就是度小月。」目前黨中央事實上也是非常吃力，因為它還有79位提名的立法委員，所以這方面我也尊重黨中央。

主持人問到是否還會跟黨中央要「一碗滷肉飯」？韓國瑜表示，他現在連這個話都不說了，從牙籤到雞腿，什麼都沒有，也沒有牙籤、沒有雞腿，不過沒有關係，我就繼續勇敢的，走下去反正黨中央自己看。

韓國瑜指出，這場選戰還是像選高雄市長一樣，一切是以小額捐款為主體，雖然資源不對稱，但是如果贏了總統大選，反過來想，「我沒有任何壓力，我不欠任何人人情。」沒有跟財團掛鉤，也沒有欠大企業家任何人情，可以放手去幹，好好的施政

不會被任何的羈絆，這一點很重要。

＃韓國瑜＃國民黨＃民進黨

(中時 )