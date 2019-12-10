美國知名作家唐德里羅作品在全球備受歡迎，去年結合他三部作品的舞台劇《玩家、毛二世、名字》，融合伴侶相處之道、恐怖主義、宗教狂熱等元素，轟動法國亞維儂藝術節，長達9小時半的演出，像在自家客廳追劇，挑戰觀眾耐性，觀眾將看到舞台上有許多小空間同時演戲，目不暇給，明年4月將來台演出。

導演朱利．戈瑟蘭表示，觀眾長時間坐在劇場裡看戲，對時間的感覺會改變，連帶感官也會大不相同，「我企圖讓觀眾在劇場裡感受唐德里羅的威力，親身感受我一個人坐在房間裡讀這些作品時的力道。」

朱利現年33歲，已三度受到亞維儂藝術節邀請，今年也為首屈一指的荷蘭阿姆斯特丹劇團導戲，被英國《衛報》譽為「在劇場巨匠伊沃．凡．霍夫之後最紅的導演」。

這不是朱利第一次執導長篇舞台劇，早在2017年，他就曾經改編波拉尼奧的《2666》，以12小時的長度演完，陸續在芝加哥與法國亞維儂藝術節兩地上演，特別是在亞維儂藝術節的演出讓他聲名大噪。

《玩家、毛二世、名字》劇情描述一位對另一半不耐的證券員，歷經種種危機之後，人生觀劇變，竟選擇加入恐怖組織；另一段故事則描述一位作家，為拯救被恐怖份子挾持的年輕人，甘願深入虎穴當人質；第三段故事則討論韓國特殊宗教，以及至今成謎的盲目崇拜及狂熱。

在舞台設計方面，朱利運用螢幕投影，將演員的現場演出即時投影出來，像是在現場拍電影，搭配劇烈的音樂聲響，視覺與聽覺效果皆強烈。

演出將於2020年4月3日至4日，在台北國家戲劇院登場。因應演出長度，預計有兩次中場休息，席間觀眾也可自由選擇何時離席，詳細情形以主辦單位公告為主。

(中時 )