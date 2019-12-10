汎德永業11月營收31.76億元 年增8.47％ 20:372019/12/10 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豪華車經銷商汎德永業（2247），受惠進口車銷量增，寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）等熱賣休旅車交車量增，推升11月合併營收衝上31.76億元、年增8.47％；累計前11月合併營收298.10億元、年增1.20％。市場估汎德永業全年營收應可站上300億元，替明年股票轉上市鋪路。 (工商 ) #11 #汎德 #永業 #合併 #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電子通路》利機前11月營收年減5％，毛利率持穩逾30％ 16:312019/12/06 財經 立凱電前11月營收3.7億元 年成長1.5倍 16:482019/12/06 財經 上銀11月合併營收跌破13億元 創34個月新低 17:202019/12/06 財經 《業績-通信網路》宏達電11月營收月減16.1％、年減62.6％ 17:222019/12/06 財經 《熱門族群》11月營收：國巨月增9.2％、禾伸堂月減2.03％ 17:392019/12/06 財經 《業績-電子零件》騰輝電子-KY 11月營收年增15.8％ 17:392019/12/06 財經 國巨11月營收 創今年新高峰 18:052019/12/06 財經 達能11月營收925萬元 18:052019/12/06 財經 瑞智11月兩岸合併銷售及營收 月增27％ 18:462019/12/06 財經 鞋業四雄營收創高 提前達陣 04:102019/12/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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