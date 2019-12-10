豪華車經銷商汎德永業（2247），受惠進口車銷量增，寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）等熱賣休旅車交車量增，推升11月合併營收衝上31.76億元、年增8.47％；累計前11月合併營收298.10億元、年增1.20％。市場估汎德永業全年營收應可站上300億元，替明年股票轉上市鋪路。

(工商 )

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