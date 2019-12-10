和泰車11月營收突破214億 創單月新高 20:372019/12/10 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 和泰汽車（2207）受惠於豪華進口車凌志（Lexus）、進口休旅車豐田RAV4大賣，11月合併營收創下214億元的單月新高紀錄。 和泰車自結，11月合併營收214.70億元、年增29.96％，超越今年7月才寫下的212.59億元的單月營收最高紀錄；累計前11月合併營收1,919.25億元、年增13.80％，不僅改寫同期營收新高紀錄，也超越去年全年的1,845.57億元，篤定改寫年營收新高紀錄。法人樂觀和泰車全年營收將上看2,100億元新高。 (工商 ) #新高 #11 #紀錄 #合併 #單月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電機》逐月回暖！氣立11月營收月增24.75％ 08:022019/12/06 財經 《航運股》11月營收登峰，捷迅飆漲停 11:592019/12/06 財經 《半導體》京元電11月營收登次高，全年獲利戰新高 12:332019/12/06 財經 《業績-航運》中菲行11月營收15.86億元，與去年同期相當 12:502019/12/06 財經 禾伸堂11月營收13.6億 月減2.03％ 15:322019/12/06 財經 打擊中火改善空汙 中市PM2.5創歷年新低 15:412019/12/06 政治 《業績-電子通路》聯強11月營收298億元，年減14％ 15:572019/12/06 財經 華新科11月營收22.6億元 月增7.47％ 16:002019/12/06 財經 《熱門族群》3年新低，台塑四寶11月營收年減逾2成 16:142019/12/06 財經 鞋業四雄營收創高 提前達陣 04:102019/12/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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