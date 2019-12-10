和泰汽車（2207）受惠於豪華進口車凌志（Lexus）、進口休旅車豐田RAV4大賣，11月合併營收創下214億元的單月新高紀錄。

和泰車自結，11月合併營收214.70億元、年增29.96％，超越今年7月才寫下的212.59億元的單月營收最高紀錄；累計前11月合併營收1,919.25億元、年增13.80％，不僅改寫同期營收新高紀錄，也超越去年全年的1,845.57億元，篤定改寫年營收新高紀錄。法人樂觀和泰車全年營收將上看2,100億元新高。

(工商 )