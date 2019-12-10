虹揚-KY（6573）公告十一月營收1.62億元，月增9.23％，與去年同期相較，年增8.39％。虹揚-KY指出，11月份兩大主力產品族群整流二極體與橋式整流維持穩定的銷售，太陽能二極體部分則持續穩健向上的趨勢、較十月份銷售成長逾兩成。

虹揚-KY發言人程御峰表示，中美貿易戰雖然尚未解除，不過對於產業環境的影響已經有逐漸趨緩的跡象，太陽能二極體的需求也回到較為平穩的狀態，這反應在虹揚-KY第四季的營收表現上，也讓我們對於第四季整體與明年的營運表現抱持審慎樂觀的態度。

除了因應產業與全球經濟狀況外，虹揚-KY在產品研發上也持續有斬獲，日前發布了超微型DFN0603封裝的新型ESD二極體系列，可保護連接到數據和傳輸線的敏感組件免受ESD（靜電放電）和EFT（電器快速暫態訊號波）引起的過壓，並可節省PCB空間、降低離板（off-board）高度，可滿足智能手機、USB3.0等輕巧可攜式產品對元件微型化日益增長的需求。

(工商 )