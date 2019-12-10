中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結11月合併營收3.73億元，受惠進入產業傳統旺季，主要客戶備貨力道溫，挹注11月營收較10月成長27％，維仍較去年同期衰退8.43％；累計前11月合併營收36.97億元、年減7.00％。

麗清表示，受惠於第四季汽車產業傳統旺季加持，主要客戶包含華域集團、大茂偉瑞柯等針對LED車燈模組的拉貨力道穩步提升，加上去年與客戶共同研發設計的新產品，包含LED車頭燈、LED車尾燈等，已逐步量產出貨，帶動麗清產能利用率提升，是推進11月營收表現月增27％的主要原因。

麗清觀察，旗下LED車尾燈模組產品之營收比重有明顯拉升態勢，主要係因過去傳統尾燈主要實現信號功能，比如剎車、轉彎前等的指示，但隨著汽車產業朝向智能化、節能減碳等技術的發展，尾燈已不僅只是具備通信的作用，還加入光學與電子設計等複雜化之功能，並運用LED高亮度、壽命長、體積小等優勢，設計出流線型、動態等更華麗多功能且環保之車燈產品，創造麗清汽車部良好的接單表現，凸顯公司高度的競爭優勢能夠滿足客戶對於技術較高的外觀、功能、安全等升級之需求，保持麗清於LED車燈產業市場領先之地位，也挹注麗清在手訂單展望無虞。

(工商 )