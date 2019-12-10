金管會10日公布上市櫃公司第3季海外及大陸投資情形，在大陸投資部分，截至今年第3季為止，上市公司累計投資2兆2976億元、上櫃2448億元，合計2兆5424億元，較去年底增加431億元，分析主要來自營運策略考量包含如增設大陸子公司或參與現金增資，又或因應子公司業務拓展或建廠等資金需求；分析產業部分，上市櫃公司分別以電腦及周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

同時近期台廠產能回流台灣之際，也從中看出資金新趨勢，統計至今年第3季，上市櫃公司赴大陸投資收益的累計匯回金額分別為4412億元、377億元，合計4789億元，這占累積原始投資金額2兆5424億元的18.84%，該比重也刷新歷史新高紀錄。

至於具體匯回原因，金管會說明，第3季投資收益匯回主要是配合各個集團公司的資金規畫策略，將盈餘、現金股利或出售股權款項匯回所致，其中上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業的匯回金額較大。

(旺報 )