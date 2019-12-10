國民黨總統候選人韓國瑜，日前在新北板橋造勢時，與其他國民黨員都換上藏青色的飛行夾克，象徵要帶著台灣展翅高飛、重新出發。今（10）日民進黨也宣布發行第一波募款小物「飛行夾克」，兩位候選人前後亮相飛行夾克，也意外引發討論。

民進黨推募款小物飛行夾克。（圖／翻攝臉書）

民進黨在臉書上指出，今年9月28日黨慶後，詢問度破表的飛行夾克中於要發布了，第一波募款小物「護國保台 為民主而戰」飛行夾克，將在周四（12月12日）晚間8點20分超限量上線。

民進黨表示，設計靈感來自經典MA-1飛行外套的飛行夾克，全程MIT在地工廠製作，機能性布料是台灣紡織業的驕傲，不但防風、透氣，還防潑水，更是寒冬裡民進黨中央「護國保台」助選團的禦寒必備外套。

恰巧就在幾天前韓國瑜也穿上「H」字樣的「鋼鐵韓（Iron Han）」飛行夾克，不免讓人產生聯想，網友就笑說「政策學連這也要學」、「人家飛行你就飛行 你要不要吃X啊」。

(中時電子報)