香港多所大學校園早前被抗議示威者蓄意破壞，現在已大致恢復平靜。據香港文匯網報導，香港理工大學校董會今天（10日）開會商討校園重開事宜，多間大學也將陸續在2020年1月初展開下學期課程。

理大向師生發電子郵件稱，下學期將於2020年1月13日開始，前2週預留給各學系處理上學期未進行的考試，而2月3日起各學系恢復正常授課。

香港中文大學發言人表示，中大第二學期暫定於2020年1月6日開課。大學會密切留意事態發展，包括港鐵大學站重開日期和服務情況，以作適切安排。

香港城市大學2019至2020學年下學期將於2020年1月13日開始。城大繼續密切留意社會情況，爭取下學期如期開展。

校園同樣設於九龍塘的香港浸會大學則指，本學年下學期開學日為2020年1月13日，暫無計劃更改。

香港教育大學則表示，下學期開學日由2020年1月2日改為1月6日。

(中時 )