經濟部發布第三季國內固定資產增購(不含土地)調查，單季金額3491億元，年增12.3％，是連續第5季成長。經濟部表示，廠商持續加碼投資，代表看好未來經濟狀況。至於金額成長，主因是5G、台商回流與離岸風電投資等三大因素。

固定資產增購表示廠商當季實際投入購買設備、房屋工程、運輸設備的金額，通常反映廠商對未來經濟經景氣看法。國內是從去年第三季開始回溫，到2019年第三季固定資產增購增加12.3％，是連5季成長。

不過今年固定資產增購三季分別是29％、31％、12％，這季其實相對算低。但經濟部統計處副處長王淑娟稱：「老實說，這個結果已出乎我的意外。」

她解釋，主因是去年第三季正成長28％，基期非常高，原本還擔心第三季數字不會太好，結果仍然是雙位數成長，反映廠商固定投資仍很熱絡。

如果以型態看，固定資產增購占比達8成的機械及雜項Q3成長11％，房屋及營建工程也年增18.1％，交通及運輸設備多39.1％。

再從資產增購行業中看，以金屬製品業成長56％最多，其次為電子零組件業13％、電腦電子及光學製品業年增5.1％，。王淑娟表示，主要有三大原因，金屬製品業主要因離岸風電投資與擴建廠房，其次是半導體業投資先進製程，因應5G布建擴大資本支出關係，另外還有台商回流增加設備與廠房購買。

展望未來，經濟部認為，隨著新興科技應用加速推展、貿易爭端加速台商回台擴廠，以及離岸風電產業在地化逐步落實，可望推動製造業投資持續成長。

(中時 )