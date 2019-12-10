「2019桃園山城聖誕紅花節」14日至29日在台七桃花源休閒農業區登場，除了裝置藝術，還有小旅行、DIY、樂團表演等。（賴佑維攝）

「2019桃園山城聖誕紅花節」14日至29日在台七桃花源休閒農業區登場，主會有9公尺高耶誕樹，2副場、9農場還展示11種耶誕紅組成的裝置藝術。另外還有農場小旅行、農事體驗，歡迎民眾一起感受耶誕紅魅力。

市府農業局表示，台七桃花源休區以「耶誕紅」為代表花卉，不同季節也有不同農特產品，如耶誕紅、繡球花、多肉、綠竹筍、香菇、橘子等，也是北台灣重要花卉產地。此次節慶結合農業、美食、商圈、農事體驗，希望打造商圈特色。

其中農場小旅行共有3條路線，第1條是中興花園農場DIY多肉組盆、枕頭山商圈、農莊，第2條則是蝙蝠洞、春耕農場採果體驗、翠墨莊園，第3條則是三民花園紅花組盆DIY、蝙蝠洞、枕頭山商圈、瑞士鄉村，價格分別是500、700、550元。

農場日現場樂團表演都在下午1時至3時，時間、地點分別是14日下午普拉多山丘假期，15日瑞士鄉村農場、22日丸山咖啡、翠墨莊園、枕頭山農莊。另外在12個紅花打卡景點，集滿2點即免費兌換3吋耶誕紅1盆。

此次也額外推出50元銅板體驗，春耕農場、瑞士鄉村農莊、翠墨莊園、中興花園農場、普拉多山丘假期、丸山咖啡、JTM枕頭山農莊、山上陽光農莊，都有有趣又划算的體驗，詳情可至臉書粉絲專頁「台七桃花源休閒農業區」了解、報名。

(中時 )