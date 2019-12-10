5G競標今（10）日正式開始，五大電信皆參與競標。外界預期標金可能創下歷史新高，不過首日10回合的出價情況卻是意外冷清，甚至分別有2個回合沒有業者出手，最後首日以267.74億元暫時休兵，未達底標300億元。NCC代理主委陳耀祥受訪時直言，「羊毛出在羊身上」，因此期待最後是合理的標金結果，不要太高。

目前開放競標的3種頻段中，3.5GHz競爭較激烈，27個單位皆被出價，暫時得標價265.68億元，暫時得標單價為9.84億元；28GHz共釋出25個區塊，僅2塊有暫時得標，暫時得標價2.06億元；1.8GHz的單一區塊則暫無得標。

依照NCC競價規定，單一回合標滿27個單位，單價就會提高1.03倍，只要連續兩回合沒有業者提出需求即結標。據NCC今日競標紀錄，10個回合出價中，被稱為「兵家必爭之地」的3.5GHz，竟然有分別2個回合無人出價，下一回合才有人出價，免於「超低價結標」，更只有3個回合標滿27個單位，最後總暫時得標金，離預算書目標440億元還有一段距離。NCC官員認為，有可能是因為首日各家都還在「觀察期」。

這次5G競標根據過去4G競標的經驗，改用全新改良後的規則，第一階段為數量競價，第二階段是位置競價。數量競價每日自上午9時至下午4時進行，共10回合，超過50回合未結標就會啟動加速機制，NCC希望一、兩週內會有結果。

陳耀祥於「5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇」受訪時表示，不希望最後標金太高，畢竟羊毛出在羊身上，至於未來5G資費，NCC會參考各國商轉經驗，未來得標業者應有三到五家，也會訂出合理且有競爭性的資費，NCC在標金策略和資費訂定上，皆尊重業者商業考量。

待數量競價結束後，在位置競價之前，NCC規定可有七天以上的「冷靜協調期」，讓得標電信業者先私下「喬位置」，如果都喬好，就不需要再進行位置競價。陳耀祥認為，電信業者是既競爭又合作的，有沒有協調可能性就要看「他們自己的智慧」。

5G第一波釋照，包括最搶手的3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，共27單位；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，共25單位；以及前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬，為1塊標的，53個單位底價總計300億元。依《行動寬頻業務管理規則》規定，每家競價者可標得的頻寬上限為：3.5GHz頻段上限100MHz，28GHz頻段上限為800MHz。

(中時 )