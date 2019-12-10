高端智慧型手機訂價走揚，摔壞面板或配備更換價格驚人，帶動手機保險投保金額倍數成長。保險局10日公布，今年前11月行動裝置保單共銷售150萬1,334件，較去年同期成長59％以上，保費收入則有20.24億元，成長近310％，平均每件保費從524元拉高到1,348元，也代表高價手機投保比率拉高。

保險局表示，2018年1月1日開辦的行動裝置保單，目前共有七家產險公司承保，即富邦產物、新安東京產、安達產物、明台產、新光產、美國國際產物、和泰產，各自與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太、台灣之星合作，亦有些是與蘋果直營店或3C通路合作，承保電信業、手機製造商直營店或3C通路銷售的手機、平板電腦等。

由於蘋果手機等訂價拉高到4萬、5萬元，且若保固期間要更換螢幕等，仍要自費數千元，因此不少購機族都會加買行動裝置保險，若不慎摔壞新手機，一年有2～3次免費維修或置換手機的機會。

從手機保險今年前11月的銷量可看出，保費收入是3倍速成長，高於投保件數成長，代表每件保單的保費比去年同期成長1.5倍以上，保額亦就增高，即是高價手機投保比重比去年增加。

(工商 )