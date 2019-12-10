Big City周年慶9日落幕，大新竹區的高消費力在過去12天完全展現，新竹巨城整檔業績超過22.8億。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City周年慶9日落幕，大新竹區的高消費力在過去12天完全展現，新竹巨城整檔業績超過22.8億，較去年成長9％，總計期間湧入逾百萬逛街人潮，董事長李靜芳信心滿滿的說，今年全年業績將會突破122億。

Big City指出，消費者看準農曆年前最後1波超低折扣及高回饋率，收納、寢具、沙發等高單價傢俱、生活居家類商品持續熱銷，整體業績成長逾50％。

3C區則有園區公司行號大筆購買尾牙抽獎品，而家電類顧客多以自用為主，電視、洗衣機、冰箱為主攻，家電業績上揚10％。

另，連續低溫溼冷天氣也讓美休、女裝等冬衣毛料商品、Outdoor區GORE-TEX功能性保暖外套提袋率大增，成功拉抬整體服飾業績超過20％。

此外，抓準消費者喜愛話題美食，此次引進近30家快閃櫃策略奏效，獨家優惠、周慶限定口味吸引消費者天天排隊搶購，強勁力道吸引饕客嘗鮮帶動食經濟雙位數成長。

李靜芳指出，周年慶後緊接將迎來耶誕節及跨年慶，Big City齊聚限定耶誕市集及尾牙跨年聚餐必饗美食。12月12日起至明年1月1日1樓創藝廳舉辦「誠品耶誕禮物市集」，集結各式香氛、髮品及文創小物，滿足送禮、交換禮物需求。

吉祥物阿Mall揪大小朋友們一起見面握手合照至耶誕節，而耶誕樹也將持續陪伴民眾閃亮溫馨至明年1月8日，接下來迎接農曆鼠年，Big City精選服飾5折起，好吃好玩又好逛，勢必再拉抬1波買氣。

她說Big City今年成功挑戰引進輕奢業種開發新品牌，並精準操作APP、Facebook及Instagram數位社群行銷，有效將線上人氣轉為線下買氣帶動業績，在此次周年慶強勢表現下，遠東巨城購物中心全年業績有望再創歷史新高，突破122億。

(中時 )