時代雜誌2019年風雲人物將於11日揭曉，根據今天揭露的決選名單，入圍者包括：美國總統川普、眾議院議長裴洛西，以及中國國家主席習近平和反送中香港示威者等。

入圍決選名單的10人如下：

美國總統川普，他也是時代雜誌2016年風雲人物，並於2015、2017和2018年入圍決選名單。川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），曾是2001年風雲人物，這次也入圍決選名單。

另外，和彈劾調查有關的入圍者還有美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），她上週要求國會領袖針對川普草擬彈劾條款。匿名舉報者爆料川普企圖施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查政敵、前副總統拜登（Joe Biden），促使聯邦眾議院啟動彈劾調查，也名列決選名單。

贏得世界杯冠軍的美國女子足球隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）一再槓上川普備受關注，她也在名單上。

時代雜誌2010年風雲人物、社群媒體臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年也入圍決選。

這次決選名單更加國際化，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）激勵全球數百萬年輕人展開示威抗議，提高世人對氣候變遷採取行動的意識，也因此入圍。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在基督城兩座清真寺發生槍擊案造成51人死亡後，火速兌現加強槍枝管制承諾，也入圍決選。

決選名單上還有習近平，他和川普在美中尖銳貿易戰中相互對峙。另外還有反送中的香港示威抗議民眾，他們反對中國提議強化對香港居民引渡權的修正案。

時代雜誌每年遴選出年度風雲人物，不論獲選者或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動有著重大影響。

時代雜誌2018年風雲人物是「真相守護者」（The Guardians），代表遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉等冒險探尋真相的4位新聞人員和一家媒體。

(中央社)