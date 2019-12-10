國民黨總統候選人韓國瑜今天接受電視專訪預告，未來還有機會看到「禿子、漢子、燕子」再度合體，打一個騙子。「民進黨政府是用欺騙來治理這個國家，我們會把這三個力量結合起來，打這個騙子。」

韓國瑜13號將在台中造勢，盧秀燕將接任台中競總主委；侯友宜雖然未接任新北競總主委，但是上周末在千呼萬喚之下首度跟韓國瑜同台。

韓國瑜指出，盧秀燕很熱心，欣然答應接下台中競總主委；至於侯友宜對黨務系統不熟，自覺不適合接新北市的競總主委，所以他壓根就沒邀請過侯接新北競總主委。他強調，兩人之間的溝通暢通無比，很多傳言或者故意製造出兩個人不合等等，「我從來不把它放在心上，侯友宜市長也不放在心上，我們倆一見面隨時都可以溝通。」

「寧可相信韓國瑜一次，不可被蔡英文騙第二次。」韓國瑜說，2016年5月20號蔡英文總統當總統，當年2300萬台灣人民用一個字代表台灣人的心情，辛苦的「苦」；2017年蔡英文總統執政一整年，立法院過半，要負全部責任，台灣人用「悶」代表年度字，台灣像個大悶鍋；2018年台灣人用一個字叫做「翻」，希望翻轉；2019年台灣人民選一個字叫「亂」。

韓國瑜指出，這四個字很清楚的表示出來，蔡英文總統跟民進黨治理這個國家，帶給台灣人民苦、悶、翻、亂。如果蔡英文總統2020年連任，我們現在可以假設，未來三到四年台灣人民會如何寫這個字？「淒慘的『慘』，慘慘慘慘，所以我已經把字寫出來了。」

(中時 )