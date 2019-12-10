男摩鐵持槍使壞 不到24小時就gg 21:002019/12/10 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名32歲男子持槍強盜汽車旅館櫃檯現金，但1日內就被警方掌握行蹤並逮捕。（中壢分局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名32歲王姓男子11月底至中壢市區某汽車旅館，持槍強盜櫃檯內現金2萬1000元後離去，經警方掌握相關事證，連夜埋伏後，1日之內在新北市土城區將32歲王姓犯嫌逮捕到案，並起獲犯案工具改造槍枝1枝、子彈2顆、安非他命吸食器1組以及剩餘的強盜贓款5668元。 案發後，經中壢分局興國派出所與偵查隊組成專案小組偵辦，1日內掌握犯嫌去向並逮捕歸案。全案目前依強盜、槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，中壢警方並呼籲任何挑戰公權力之行為，將依法究辦，絕不寬待。 (中時 ) #中壢 #強盜 #偵辦 #條例 #警方 #摩鐵 #搶劫 #傻眼 #持槍 #槍砲彈 #搶錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 六合彩賭博涉選舉賭盤 檢搜索 04:102019/12/08 地方新聞 當街擄人上車 嫌辯：為了向對方告白 11:162019/12/08 社會 前金門縣府機要收押 檢方：非以違反選罷法偵辦 13:022019/12/08 政治 台東牛隻慘遭肢解 警視同「命案」追查凶嫌 16:322019/12/08 社會 最廢盜匪 連搶3家超商僅得600元 還被店員拿球棒嚇跑 19:102019/12/08 社會 摩鐵床單驗出「特殊DNA」 姦夫小三下場慘 00:022019/12/09 社會 【跑出新人生1】拚8個月追跨國販毒 刑警終收線卻罹癌 06:452019/12/09 社會 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 08:442019/12/09 社會 沙國受訓軍官美基地開槍3死 FBI朝恐攻偵辦 14:472019/12/09 國際 傻眼聖誕禮物！搞怪實用一次網羅免苦惱 10:122019/12/10 消費 社會熱門新聞 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 小貨車欲禮讓救護車 結果4車連環撞 - 社會 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 孫女像阿嬤年輕樣 色阿公把手伸進棉被摸奶 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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