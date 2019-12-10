一名32歲王姓男子11月底至中壢市區某汽車旅館，持槍強盜櫃檯內現金2萬1000元後離去，經警方掌握相關事證，連夜埋伏後，1日之內在新北市土城區將32歲王姓犯嫌逮捕到案，並起獲犯案工具改造槍枝1枝、子彈2顆、安非他命吸食器1組以及剩餘的強盜贓款5668元。

案發後，經中壢分局興國派出所與偵查隊組成專案小組偵辦，1日內掌握犯嫌去向並逮捕歸案。全案目前依強盜、槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，中壢警方並呼籲任何挑戰公權力之行為，將依法究辦，絕不寬待。

(中時 )